Guías de turista ‘pirata’, grupo de choque que opera en Xochimilco

Hugo Hernández

Ciudad de México.- Un grupo de supuestos guías que invitan a los visitantes a hacer un recorrido, siembran el terror entre los turistas que llegan a Xochimilco, a quienes después de unas horas de estar con ellos los despojan de sus pertenencias y los golpean, ante la complacencia e inacción de las autoridades.

A decir de los testimonios, el modus operandi de los guías de turista disfrazados se instalan desde Avenida Canal de Miramontes y Muyuguarda, desde donde captan a sus víctimas a bordo de motocicletas a quienes los invitan a los atractivos turísticos que hay en la demarcación.

Posteriormente, cuando los instalan, ya sea en el centro de Xochimilco o en alguno de los restaurantes o negocios, y en algún embarcadero, son ‘marcados’ para que los dueños de negocios o trajineras, les den el pitazo de cuando ya se hayan salido del lugar, para de ahí realizar su labor y despojarlos de sus pertenencias.

“Queríamos denunciar, pero la verdad nos dio mucho miedo. Las personas que nos asaltaron nos siguieron para que no fuéramos con ninguna autoridad. Por eso es que no podemos hacerlo. La verdad es que ya no queremos denunciar y mucho menos regresar a Xochimilco”, refirió la fuente.

Desde que uno transita por Canal de Miramontes y baja el puente de la Glorieta de Vaqueritos, rumbo a Xochimilco, del lado derecho se empiezan a juntar los guías de turista ‘pirata’, quienes a bordo de sus motocicletas se acercan a los automóviles para ver a la siguiente víctima.