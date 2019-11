Desarrollo de la Ciudad de la mano con el medio ambiente: Sheinbaum

Héctor García

Ciudad de México.- Al inaugurar el seminario “Desafíos de las Ciudades para la Sustentabilidad”, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que actualmente el tema ambiental no está fuera de ningún plan de desarrollo gubernamental o empresarial.

Sheinbaum Pardo, recordó que en materia de desarrollo sustentable durante muchos años se observó como un círculo pequeño tenía una pequeña intersección con otros donde se encontraba la economía o el desarrollo social.

Sin embargo, agregó, este rubro tiene una relación más estrecha con el desarrollo económico y social, por lo que está nueva visión es base del programa de desarrollo de la Ciudad de México.

“No podemos hablar del tema ambiental si no hablamos del tema social, no podemos hablar del tema social si no hablamos del desarrollo económico y algunas otras aristas que se han generado ahora con los objetivos de desarrollo sustentable pero esencialmente para nosotros nuestro proyecto de ciudad tiene su base en un desarrollo económico que tenga como esencia el tema ambiental y la disminución de las desigualdades que tengan como base el tema ambiental para desarrollarse”, apuntó.