Da pausa a su carrera

Yuridia ya no aguantó más y en un video, con lágrimas en los ojos, expresó que está harta de que se burlen de ella, al igual de que explicó que padece un trastorno social. Es por eso que anunció qu ese retira de la artisteada por tiempo indefinido.

“Quiero avisarles que ya el próximo fin de semana se va acabar la gira y no sé cuándo voy a volver, porque mi situación está afectando mi salud, quiero sentirme mejor y estar bien. El que me juzguen es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar, algo que me ha hecho mucho daño desde que empecé mi carrera y por eso no me han visto ser la más exitosa del mucho porque son cosas que no he superado todavía y me da mucha pena, no puedo fingir ser una persona que no soy, sobre todo cuando los medios de comunicación se han encargado de hacer un circo de mi vida”, narró la súper estrella de la música pop.