Brozo anuncia el adiós de ‘El Mañanero’

“Aprovecho para comunicarles, mis niños y mis niñas que nosotros, aquí en ‘El Mañanero’, estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto”, aseguró.

Brozo señaló que, de cualquier modo, esta semana celebrarán el 25 aniversario de ‘El Mañanero’.

“Tanto Aire Libre como ‘El Mañanero hemos decidido terminar el programa el próximo lunes, donde estaremos cumpliendo un año y, donde esta semana, el día 28, ‘El Mañanero’ estará cumpliendo 25 años de haber aparecido. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa”, mencionó.

Acerca de los motivos de este fin de ciclo, señaló que fue una decisión donde apeló a la ‘salud mental’.

” Las cosas como se ven venir pues no presentan o no anuncian que habrá mejoría o mejores condiciones. Al contrario, hay que decirlo fuerte y claro, Aire Libre ha hecho un gran esfuerzo para que ‘El Mañanero’ esté en esta frecuencia y ‘El Mañanero’ ha hecho lo propio para conservar esta pareja de trabajo a lo largo de un año. Nos sentamos a hablar de economía, negocios, finanzas, de marketing, de ventas, del dinero pasmado, las inversiones. Vimos todo el mapa para decir ‘bueno, seguimos apostando’, así como Aire Libre lo ha venido haciendo. De pronto llegamos a esta circunstancia donde decimos ‘no, apostemos a la salud mental'”, indicó.

Brozo mencionó que seguirá buscando plataformas y alternativas para el proyecto.

“Terminaremos el 29 de noviembre, el 29 de noviembre que es el próximo viernes, que es cuando nos vamos a despedir de estas queridas siglas de Aire Libre 105.3 de FM. Nos seguiremos viendo, seguramente nos encontraremos; así ha sido a los largo de 40 años y 35 de estar en los medios electrónicos”, dijo.

Víctor Trujillo, creador del personaje, anunció en noviembre del año pasado el regreso del programa a la radio, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de 105.3 de FM.