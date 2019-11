Anel ¿se irán las Saras al infierno?

ANEL ¿CREES QUE SARA MAMÁ SE VA A IR AL INFIERNO?

“No, para nada, ni las pienso, las bendigo y que Dios las ayude”.

¿JOSÉ JOSÉ SIEMPRE FUE BUENO?

“Nadie es bueno mana, nadie porque no se puede”.

¿POR QUÉ JOSÉ JOSÉ NO LE HABLABA A MARYSOL?

“Supongo que porque no se le daba la gana”.

¿SARA MAMÁ ALEJÓ AL PAPÁ DE TUS HIJOS CUANDO ERAN CHIQUITOS?

“No eran tan chiquitos pero lo que nunca debió haber sucedido son estos dos años y mira lo que dice Mondragón que José José se iba a divorciar de Sara y tenían 4 años separados y José se deterioró hasta que se les murió, es espantoso”.

¿LAS SARAS TAMBIÉN SON CRISTIANAS?

“No se nada de ellas y nunca tuve nada que ver con ellas”.

¿SUFRISTE MUCHO EN TU SEPARACIÓN DE JOSÉ JOSÉ?

“No mi amor, en ningún momento sufrí salvo sus dos últimos años que se lo llevo esta gente y que sabíamos que se estaba muriendo y tenía que tener cuidados especiales que definitivamente al final se vio que nunca los tuvo, solo lloré el día que Pepito me dijo: Mamá, murió mi papá.- porque yo esperaba que él les hablara cuando estuviera muy mal y sentara a todos en la sala de su casa , a las Saras, a Pepe y a Marysol a decirles: -No me puedo morir sin verlos y sin darles un abrazo, juntarlos y decirles: -Ustedes son hermanos y eso es maravilloso- pero como no sucedió ahí si llore de tristeza por ver la lucha de Marisol y de Pepe”.

¿CREES QUE JOSÉ JOSÉ ESTÁ ARREPENTIDO?

“No, ya en el cielo delante de Dios ya ni te acuerdas de voltear para abajo pero ya sabe quién es quién, y ahí está mi ganancia, que él sabe que lo amé y sabe que sus hijos lo aman y las cosas se revierten y no creo que su vida de las Saras ahorita sea muy linda pero quién sabe quien las guió o si no tuvieron guía”.

TIENES UN HIJO Y UNA HIJA Y 2 NIETAS, ¿LAS VES?

“Veo cada semana a Helenita, a Francesca y a Marysol, mis nietas son mi alimento, estoy enloquecida con ellas.”

¿ERES FELIZ AHORITA?

“Hoy soy feliz, antes no se, hoy para mi la felicidad esta en dar, que mis hijos me digan: -Mamá quiero pasar una tarde contigo porque la pasamos sabrosoLo demás va y viene. Esta niña se echó encima del dinero y perdió su vida, nadie la puede ver y el dinero no le dará amor.”

¿CREES QUE PEGUE SARA SOSA SI SE LANZA DE CANTANTE?

“No va a saber hasta que no se lance, pobrecita me da mucha ternura, no tiene papá no tiene mamá creció muy solita pero actuó muy mal Shanik.”

¿TE GUSTARÍA VIVIR CON JOSÉ JOEL?

“No, yo entro y salgo en su casa perfecto pero vivir juntos no, cada uno necesitamos nuestra casa”. Concluyó Anel cuya sección en el programa HOY que se llama 40/80.