Luego que trascendió que el pasado domingo, el actor Alejandro Sandí y un turista francés, fueron secuestrados en el parque de Los Venados en el Nevado de Toluca, en donde también iban acompañados, en una camioneta, de la hermana de Ana Bárbara, Esmeralda Ugalde y la actriz Vanessa Arias, quienes salieron ilesas del secuestro, en BASTA! nos dimos a la tarea de platicar con el padre de la conductora de Azteca, don Antero Ugalde, quien por desgracia nos compartió que Ana Bárbara entró en crisis tas enterarse de que su hermana Esmeralda estuvo presente en el secuestro. Por fortuna, este acto unió a las famosas hermanas, pues Ana buscó a Esme para saber de ella. Además tanto el actor como el francés Frederic Michel fueron liberados.

“Como Esmeralda no tiene teléfono porque se lo robaron en el secuestro, pues solo habló con su mamá llorando y súper preocupada por el señor este que iba con ella (Alejandro Sandi), se fueron a pasear y les pasa esto. Que sustazo nos llevamos todos, Ana Bárbara entró en crisis cuando se enteró de lo de su hermana, está muy angustiada, lo peor es que no se ha podido comunicar con mi Esmeralda porque pues ella ahorita no trae teléfono”, dijo preocupado Don Antero a Grupo Cantón.

Cabe destacar que para liberar a Ajandro Sandí y al turista, sí se pagó un rescate.