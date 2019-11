Se fuga edil de Valle de Chalco tras orden de aprehensión

En el palacio municipal de Chalco nadie ha visto al alcalde Armando García Méndez. Dentro y fuera de la oficina hay hermetismo.

La tarde del viernes, se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México había girado una orden de aprehensión en contra del edil; en tanto, los trabajadores de su oficina no saben si García Méndez está en funciones.

La Fiscalía mexiquense ha declinado hablar al respecto, sin embargo la orden de la instancia de justicia capitalina es por el delito de fraude genérico y se pide que sea remitido al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la CDMX.

Trascendió que la Policía de Investigación capitalina fue a buscarlo, sin éxito.

En el Ayuntamiento, nadie lo ha visto, ni siquiera estuvo presente para dirigir el desfile del 20 de noviembre. Incluso, su secretaria particular aseguró que no podía dar ninguna declaración.

No sabría decirle, sería erróneo de mi parte decirle algo. No le puedo dar mayor información. Estamos en la misma dinámica, yo todavía no tengo un dato preciso para darle una información, desconozco totalmente, desconozco (la situación)”, apuntó.

Armando García Méndez asumió el cargo de alcalde sustituto el 6 de noviembre pasado, luego de que el edil en funciones, Francisco Tenorio Contreras, fuera asesinado con arma de fuego, en un atentado en el Fraccionamiento Geovillas de la Asunción.

De acuerdo con la información de la orden de aprehensión, García Méndez, de 54 años, tiene tres domicilios: uno en la colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la CDMX, uno en el fraccionamiento Jardines de Alba, en Cuautitlán Izcalli, y uno más en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco Solidaridad.