En vías de llegar al altar

Tras su divorcio con Vicente Fernández Jr, la estrella del espectáculo, Mara Patricia Castañeda, volvió a encontrar el amor. Es por eso que luego de tres años de relación, Mara y su actual pareja Iván Martínez, ya están pensando en llegar al altar. En exclusiva para Grupo Cantón Mara confesó.

“Ya llevamos tres años, en abril cumpliremos tres y probablemente tengamos boda, aun no hay anillo, pero probablemente la canción de la fiesta la cantará Luis Layseca. De repente salió el noviazgo y lo estamos disfrutado, yo muy contenta. Me gustaría que la boda se llevara en la playa, pero no sé, el maquillaje se cae”.

Para Mara estos tres años al lado de su novia han sido maravillosos. “Estamos muy contentos de compartir estos momentos, de compartir la vida. Ya vivo el amor de forma distinta, pero se siente igual, duele igual, pero se saborea de diferente manera”.

Destaco que su novio es fuera de serie. “Lo que yo encuentro en Iván es tranquilidad, es paz y convivencia, experiencia, hacemos cosas que nos gustan, en fin, aprendo lo que no sé con él… Estoy más plena que nunca”, dijo la periodista de espectáculos de Televisa.