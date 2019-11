Cautiva con el Perfectour

Like

Al más puro estilo de un cantante urbano de nivel mundial, el talentoso Emilio Osorio, se presentó en el Plaza Condesa de la CDMX. El guapo cantante, hijo de Niurka Marcos y del productor Juan Osorio, cantó ante miles de fans lo mejor de su repertorio en este reciento.

Como era de esperarse, los fans que llegaron desde muy temprano, se le entregaron por completo desde que el también actor puso el pie en el escenario al filo de las 19:00 horas. Tras un conteo regresivo en las mega pantallas, Emilio salió vestido de negro con una sudadera abierta con gorro. El artista, que venía acompañado de sus bailarines, empezó a interpretar el primer tema de 15, “Juegos de amor”, con el que todo mundo se puso a bailar con las palmas arriba.

Luego de presentar el primer tema, El Aristemo se quitó la sudadera, se soltó el pelo y empezó a interpretar siguiente canción, “Cerca de mí”, con el cual dio las primeras palabras a su público. “ Quiero darles las gracias a toda la gente linda que está esta noche conmigo, gracias por acompañarme, gracias a todos esos fans que me han acompañado desde chiquito, que me siguen, que me han visto crecer en mi carrera gracias, gracias a todos y ahora vamos a divertirnos”, dijo el joven Osorio.

Tras los agradecimientos, Emilio se puso una chamarra roja, tipo la que usó Michael Jackson en su video Triller, para bailar unos cuantos compases de la famosa canción del Rey del pop. Por supuesto que los presentes no dejaban de bailar y de gritarle piropos al mismo tiempo que lo grababan con sus celulares. Luego de su “bailecito”, el cantante se siguió con la canción Viernes, para al terminar dar paso a su invitado de la noche, Yahir, con el que cató la rola, “Llegaste a vida”.

El concierto apenas estaba a medio tiempo, y fue cuando un despliegue de efectos especiales se dejaron ver en el escenario, pues la enorme producción dejó boquiabiertos a los fans, tiempo en el cual Emilio se volvió a cambiar. “Bronceados de amor”, “Si al final tengo tu amor”, “Siempre tú” y “Niña”, fueron los temas que siguieron en la presentación.

A la hora del concierto, Emilio interactuó con sus seguidores y les compartió que esa noche era muy especial para él, pues se estaba realizando el sueño de su vida al venir a cantarles a sus fans que lo han seguido desde que era muy pequeño.