Brindarán protección a informantes

“La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte del líder del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, ya no se pueden catalogar como crímenes de Estado, pues como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente no permitiré actos de injusticia”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador ante integrantes de comunidades indígenas del estado de Guerrero.

El mandatario continuó este domingo una gira de trabajo por regiones guerrerenses, como parte del acercamiento a comunidades de pueblos originarios en el país, en su discurso ofreció protección a quienes tengan información sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato de Cerón Soriano, incluso si se trata de quienes hayan participado en hechos delictivos.

En el acto desarrollado, en la unidad deportiva Tlalpa, cabecera municipal de dicha demarcación, en los límites de Guerrero con Oaxaca y Puebla, algunos asistentes portaban pancartas y lonas en las que denunciaban casos de desaparecidos en el estado, acompañados de reclamos de justicia, entre éstos, el de Arnulfo Cerón, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina tras permanecer desaparecido cerca de 40 días.

Ante representantes de los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl, el Presidente sostuvo que su gobierno no dejará de buscar a los 43 normalistas, “porque tengo el compromiso de dar a conocer toda la verdad” y subrayó que no escatimará recursos en esa tarea.

Durante su mensaje manifestó que quienes tengan información de los que participaron en hechos delictivos, “si quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger, lo que necesitamos es conocer la verdad siempre y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad”, indicó.

Reconoció que cuando son crímenes de Estado es muy difícil conocer la verdad de fondo, pero “en el caso de Arnulfo y de los jóvenes de Ayotzinapa no se puede hablar de crimen de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún Estado autoritario”.

Antes, al hablar del caso de Cerón Soriano, indicó que ya están detenidos autores materiales pero “se tiene que saber sobre los autores intelectuales, y que les quede claro, es un gobierno nuevo, no se protege a nadie”.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, ante las denuncias de casos desaparecidos, compartió el clamor de justicia.