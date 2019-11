¡Espaldarazos! (2)

SÍ EXISTE EL NIVEL 38 EN PEMEX Y TODO LO PUBLICADO ESTÁ VERIFICADO CON ANTELACIÓN…

Con el asunto de ¡MAY PEMEX! por ahí hubo un comentario en redes de un internauta que dijo que eran “tonterías (lo aquí expuesto), pues no existía el nivel 38 en PEMEX”, tratando de desacreditar la serie de colocaciones de JAVIER MAY, subsecretario del Bienestar, en PEMEX… A lo que refiero que la información aquí publicada ya está verificada con antelación a su publicación… Y le aclaro SÍ EXISTE EL NIVEL 38 EN PEMEX (exhibo foto en mi Facebook) que además de su sueldo tiene un incentivo mensual de 11 mil 109 pesos nada despreciables y que acaban de modificar a placer… Le dejo los bonos de los demás niveles… De ahí que hasta magistrados -afines a MAY- renunciaran para integrarse a PEMEX… Y aquí se juntan los temas 1 y 2 de hoy, estimado lector, ya que a los recomendados nuevos de la 4T les están dando niveles 39 y 40 que son los que ganan más y todos los del grupo de CIRCUNCISIÓN como están coludidos tienen sus mochadas por fuera en sus contratos que hacen a favor de sus socios para seguir beneficiándose y como a su jefe y ex jefe les encanta el outsourcing ya lo conocen y le llegan al precio, asigna contratos directos y las otras compañías como ya lo conocen se cuadran y pues se amañan con todo su equipo de trabajo… Hoy la noticia es ALMAZO pues hay gente con más preparación y honesta, pero como no se cuadran al grupo de los corruptos no los promueven ni los promoverán… Habrá más.