Con Luz Elena González, sin filtro

Me invitó Luz Elena González a Mexicali y que me doy la escapada. No nos fuimos de reventón ni tampoco de shopping. Nos vinimos a rejuvenecer. Todo un día en una clínica de medicina estética, para consentirnos como Dios manda.

Dirá usted ¿Pa’ que tan lejos? Bueno, porque a Mexicali llegó primero que a la Ciudad de México la máquina que usan las Kardashians. EmSculpt, se llama la maravilla que desarrolla músculo y quema grasa. El tratamiento te lo puedes hacer en pompas, piernas, brazos, abdomen… Es la locura en Beverley Hills porque una sesión equivale a 20 mil abdominales.

Ahí nos tiene a Luz Elena y a mí peleándonos para pasar primero. Por suerte, cómo llegamos temprano, aprovechamos para hacernos un hidrofacial y otros tratamientos en la cara. Nos consintió la doctora Karen Carrillo, muy reconocida. Tanto que hasta las gringas se vienen para acá para que les haga sus tratamientos.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Todas nos queremos ver rozagantes y nos lo merecemos. La buena noticia es que en enero, ya tendrá la doctora Karen, la máquina en la CDMX, así que búsquela que bien vale la pena. Mientras mi Luz Elena y yo, nos atrevimos a tomarnos la foto del recuerdo sin maquillaje y sin filtro. No somos las mismas de hace 25 años, cuando nos hicimos amigas, pero considero yo, que todavía aguantamos. Lindo fin desde semana. Mientras nos seguimos hidratando y consintiendo en Mexicali.