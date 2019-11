Coldplay anuncia que no habrá gira de “Everyday life” por razones ambientales

Ciudad de México.- esta mañana la banda británica, Coldplay, estrenó su nuevo disco de estudio “Everyday life”, álbum que no escucharemos en vivo hasta poder realizar una gira ecológica.

Cuatro años después de “A Head Full of Dreams” , la banda esta de regreso con su octavo disco de estudio que, además, es doble.

El álbum está dividido en dos partes: ‘Sunrise’ y ‘Sunset’. La primera incluye ‘Sunrise’, ‘Trouble in town’, ‘Broken’, ‘Daddy’, ‘WOTW/POTP’, ‘Arabesque’ y ‘When I need a friend’. La segunda cuenta con con ‘Guns’, ‘Orphans’, ‘Eko’, ‘Cry cry cry’, ‘Old friends’, ‘Champion of the world’ y termina con el tema titular Everyday life.

Sin embargo, Chris Martin,el líder de Coldplay, anunció que la banda suspenderá sus planes de gira hasta que consigan cómo hacer que sus conciertos sean amigables con el medio ambiente.

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum, Martin dijo que el grupo quiere tomarse el tiempo durante el próximo año o dos para considerar cómo las futuras giras pueden ser “sostenibles” y también “beneficiosas activamente”.