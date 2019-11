Urge que AMLO ponga su TV

EN LOS MÁS RECIENTES ESTUDIOS SOBRE MEDICIÓN EN REDES…

…sociales sobre el caso de Evo Morales y Bolivia, resulta aleccionador que dos medios financiados por sus gobiernos, RT de Rusia y Telesur de Venezuela, sean los que estén teniendo mayor impacto e influencia que toda la prensa pagada de EU. Según Xpectus, en semana inmediata al Golpe en Bolivia, RT y Telesur lograron imponerse en el 60% de las conversaciones de TODAS las redes sociales a nivel global, mientras que NYT, CNN, BBC, Fox News, AP, Reuters, etc sólo impactaron en el 35%. Eso es relevante porque RT y Telesur divulgaban las noticias sobre el “golpe” mientras los medios gringos sobre el “fraude” de Evo.

La razón por la que RT y Telesur lograron este alcance es que estos medios no solo difunden información en sus países o Latam, sino también en inglés, con periodistas estadounidenses contratados por ellos. Esto es súper importante porque es en EU donde se define la opinión pública mundial, y si se logra cuando menos dar la otra versión de las noticias, se vence en la tradicional guerra de desinformación que lanza la CIA en todos los países incómodos para ellos. En el caso mexicano, ciertamente son suficientes las benditas redes para contrarrestar la desinformación nacional, pero cuando desde EU lanzan misiles teledirigidos vs AMO, sencillamente no existe ningún contrapeso eficaz, por lo cual las calumnias siempre entran como cuchillo en la mantequilla.

Es por eso que AMLO le urge, ya, fundar su propia cadena nacional de TV, independiente por completo del gobierno pero sí financiado por presupuesto federal. México, convertido en un país que está asumiendo un liderazgo de izquierda latinoamericana, necesita dejar de invertir en convenios de publicidad con televisoras y lanzar una cadena nacional de TV y que, además, pueda colocar en señales de cable de todas las TV de paga en América y en especial de EU. Una estrategia de comunicación global permitirá frenar todos los ataques que la ultraderecha lance vs AMLO en los próximos años.