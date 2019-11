Promueve AMLO la igualdad de género

Esteban Durán

Este jueves, dentro de la conferencia matutina que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre hombres y mujeres, resultado de 32 foros de consulta realizados a nivel nacional en los que fueron escuchadas las necesidades de las mujeres.

Dicho acuerdo fue firmado por el mandatario de la nación, teniendo como testigos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres; Surit Romero, subprocuradora de la Profeco; Graciela Márques, titular de Economía y José Manuel López Campos, de la Concanaco.

Representantes de colectivos feministas y mujeres de diversos puntos del país se hicieron presentes, mismas que presenciaron el acto protocolario en la que se signó el documento, cabe mencionar que en varias ocasiones interrumpieron con aplausos la participación del Andrés Manuel López Obrador celebraron.

Luego de firmar el documento, el presidente dijo que su gobierno “representa a todos (…) atiende a todas las clases sociales y sectores económicos. Creyentes y no creyentes y se tiene como objetivo primordial darle atención preferente a los más pobres”, y reiteró que en su administración “no habrá machismo”.

Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo teórico, debe siempre tener como guía el humanismo; no se podría concebir el feminismo sin humanismo. Me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino para consolidar y fortalecer lo que ya estamos haciendo: garantizar la igualdad entre hobres y mujeres.

Añadió que la igualdad en su gobierno se comprueba en los programas sociales y de bienestar, en los cuales hay una fuerte presencia del sexo femenino. Tal es el caso de Sembrando Vida, que beneficia a alrededor de 70 mil mujeres o Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que casi 518 mil mujeres reciben beneficios.

López Obrador aseguró que su gobierno no trata igual a los “desiguales”, por lo que está apoyando a las mujeres, un sector de la población que ha sido vulnerable y que ha padecido de falta de oportunidades.

“Darle la mano siempre al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos, eso también es humanismo”, puntualizó.

De acuerdo con cifras del gobierno, en varios de los programas hay un porcentaje importante de participación de mujeres, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el futuro, el 57% de los beneficiarios son mujeres; en Sembrando vida, el 31%; en las Pensiones para el Bienestar, el 55%, y en Becas para la Educación Superior, el 53%.

Enviará terna de mujeres para la SCJN

A mes y medio de que renunciara Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente López Obrador anunció que para cubrir esa vacante enviará al Senado de la República su propuesta de terna compuesta por tres mujeres.

“Se va a elegir a un ministro a la Suprema Corte, les comento que mañana voy a enviar una terna y van a ser tres mujeres”, aseguró el mandatario federal durante su conferencia matutina.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que parte de las necesidades de las mujeres radica en la inclusión laboral y dijo que la cuarta transformación pone al centro a quienes han sufrido desventajas, desigualdades y abandonos.