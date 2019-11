Prepara colección de oro de Juan Gabriel

Luego de dos años de su fallecimiento, Juan Gabriel sigue más vivo que nunca, y es que la gente lo sigue recordando con sus canciones. Es por eso que la disquera del Divo de Juárez ya está preparando una nueva entrega de música del michoacano. Así lo dio a conocer el imitador número uno del artista, Jaime Varela, quien este 29 de noviembre se presentará con su show en el Foro Total Play de Polanco, CDMX, para festejar 30 años de carrera.

“Sé que están el abogado Guillermo Pons está en contacto con la disquera para saber de qué manera van a poder liberar ciertos proyectos que tienen en conjunto, es decir, si va haber un homenaje enorme o si va a ver un lanzamiento de un siguiente material. Esperemos que este año se pueda liberar algún homenaje fuerte o en su defecto algún material nuevo que tenga la disquera. Lo que sí se ha anunciado es que sí está en vísperas de que salga un material discográfico el próximo año”.

El artista explicó la forma en que conoció a Juan Gabriel “Yo trabajé con Juan Gabriel cerca de seis años, en los cuales viví una experiencia inolvidable. Todo fue muy chistoso porque yo estaba trabajando en uno de los antros de Garibaldi, cuando de repente me llamó el Lic. Salas para que me fuera a trabajar como corista de Juan Gabriel. En mi debut con el maestro estuve muy nervioso, canté y Juan Gabriel me felicitó y me dijo que disfrutara todo esto que estaba viviendo, la producción y todo. Después con el tiempo, el señor me reconoció mi trabajo y soy el único imitador del divo al que le autorizó imitarlo”

En cada presentación de Jaime, hace un homenaje a su maestro Juan Gabriel. “Hasta la fecha no he tenido ningún problema de trabajar con Iván, ellos están enterados de cada concierto de hemos hecho porque los hacemos con la calidad que a Juan Gabriel le hubiera gustado. A final de cuentas, mi equipo está cumpliendo con las normas de la familia de Iván estamos haciendo valer los derechos que por ley tienen ellos”, dijo el imitador.