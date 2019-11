La revelación de los Grammy 2020

Fueron anunciados los artistas nominados a los premios Grammy 2020. En su edición número 62, se destaca la histórica presencia de la cantante Rosalía, pues es la primera vez que en la categoría de Mejor nuevo artista se incluye a alguien cuyo álbum debut es en español.

La 62° edición de la ceremonia anual de los Grammy está programada para el 26 de enero de 2020, en el Staples Center de Los Ángeles y nuevamente Alicia Keys será la anfitriona de la gala. La rapera Lizzo es la favorita al acumular un total de ocho nominaciones, le siguen de cerca Billie Eilish y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno.

Billie Eilish, Lana del Rey, Ariana Grande, Bon Iver, H.E.R., Lil Nas X, Lizzo y Vampire Weekend son los artistas nominados al Álbum del año, una de las ternas más importantes. Tras arrasar en los premios latinos, la cantante Rosalía es candidata al galardón a Mejor nuevo artista contra Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola. Además, la catalana de 26 años también recibió una nominación al Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum “El mal querer”.

En este apartado, Rosalía tendrá como rivales “X 100pre” de Bad Bunny; “Oasis” de Bad Bunny y J Balvin;“Indestructible” de Flor de Toloache y “Almadura” de iLe. Por el Grammy a Mejor disco de pop latino se enfrentarán Vida de Luis Fonsi, 11:11 de Maluma, Montaner de Ricardo Montaner, #ELDISCO de Alejandro Sanz y Fantasía de Sebastián Yatra. Mientras que Camila Cabello optará junto a su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, al Grammy a mejor dúo pop por “Señorita”.

Por su parte, el Grammy a Mejor disco tropical latino se decidirá entre Opus de Marc Anthony, Tiempo al tiempo de Luis Enrique + C4 Trio, Candela de Vicente García, Literal de Juan Luis Guerra 4.40, y A Journey Through Cuban Music de Aymée Nuviola. Se espera que esta gala sea tan impresionante como la del año pasado, en donde reggaetoneros dejaron muy buen sabor de boca.

Algunas de las categorías principales son:

MEJOR ARTISTA NUEVO:

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

CANCIÓN DEL AÑO:

“Always Remember Us This Way

“Bad Guy”

“Bring My Flowers Now”

ÁLBUM DEL AÑO:

When We All Fall Asleep, Where Do We Go — Billie Eilish

Thank U, Next — Ariana Grande

Cuz I Love You (Deluxe) — Lizzo