“Frozen 2” reseña sin spoiler

Like

Tras 6 años de espera, la esperada secuela llega cargada con el doble de misterio, canciones, personajes y carisma, una digna cinta que todos amarán por igual

Harry Plus

Corrían los meses finales del año 2013, con la expectativa de una nueva cinta de Disney que prometía romper los paradigmas en cuanto a la forma de narrar historias de amor y sobre todo, de Princesas de cuentos de hadas, dicha producción llevaba por nombre ‘Frozen: Una aventura congelada’, cinta animada como pocas en las últimas dos décadas, pues nos mostraba una historia sobre la relación y el vínculo conflictivo entre dos hermanas que habían perdido a sus padres a temprana edad y que tenían que sortear las dificultades de crecer distanciadas y de lidiar con los poderes de hielo de una y la insulsa manera de relacionarse de la otra. ‘Anna’ y ‘Elsa’, dos fuertes humanos que nos mostraron que el amor verdadero proviene de nuestros lazos familiares. Ahora, 6 años después, llega la esperada secuela dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, quienes en sus años de investigación se han atrevido a ampliar este mágico universo y no defraudan para nada al espectador.

Claramente y desde un principio, todos nos hacíamos la misma pregunta, ¿por qué nació ‘Elsa’ con poderes mágicos? En esta intrépida secuela, la respuesta a esa interrogante le está llamando y amenaza a su paso al reino de ‘Arendelle’. Junto con su hermana ‘Anna’, el inocente ‘Kristoff’, el adorable muñeco de nieve ‘Olaf’ y el reno ‘Sven’, Elsa emprenderá un viaje peligroso e inolvidable hacia lo desconocido, en busca de la verdad. En ‘Frozen’, ‘Elsa’ temía que sus poderes fueran demasiado fuertes para el mundo, en esta secuela, solo deseará que sean suficientes para protegerlo.

De entrada y algo que se tiene destacar de primera, es la fineza y el detalle con el que esta animación está trabajada, un espectáculo visual deslumbrante que promete dejar con la boca abierta a más de uno, pues los niveles de estética que posee son dignos de una magna producción de los años en los que vivimos, conservando los gloriosos escenarios helados que tanto enamoraron con su predecesora, como con las sólidas secuencias que involucran el encantado bosque otoñal de la tribu de los ‘Northuldra’, además de la riesgosa y conflictiva escena del mar, en el que se hace gala de la innovación y la maravilla tecnología de los estudios del ratón.

El apartado musical cuenta con varias nuevas piezas que están completamente a la altura de la historia y que seguramente volverán a engalanar las estaciones de radio y los dispositivos móviles de los pequeños del hogar, pues tenemos un basto repertorio que va desde las adorables peripecias que sufre el pobre ‘Olaf’ en su transición para madurar, como con las enternecedoras melodías que interpreta ‘Anna’ hacia el amor y el cariño que siente por su hermana y su novio ‘Kristoff’. ‘Elsa’ se luce y luce espectacular al momento de realizar las secuencias que parecen sacadas de una mismísima puesta de Broadway, pues el feeling y el poder bocal sigue estando presente para deleitar los oídos del espectador. ‘Into the Unknown’ y ‘Show yourself’ se destacan de entre el resto.

La historia muestra un nuevo elemento que involucra el misticismo que representa el surgimiento y el origen de ‘Elsa’, y la travesía para descubrirlo, dotando de encantamiento y poder a esta secuela, la cual se llena de misterio y de incertidumbre hacia lo desconocido, lo cual permite al guion desarrollarse de una manera fluida y elegante, ya que los directores no pierden el tiempo en introducir de nueva cuenta a los personajes, asumiendo que el mundo está familiarizado con ellos, lo cual se agradece pues permite arrancar de inmediato con lo que nos atañe. Los nuevos toques que involucran a los ‘Espíritus de la naturaleza’ y los diversos personajes se sienten agradables y al final solo sirven como complemento para que nuestras protagonistas luzcan más todavía.

Los personajes son simplemente fascinantes, se plantea una redención hacia el muñeco ‘Olaf’, ya que debido a su corto proyectado previo a la cinta ‘Coco’, le había ganado enemistad de muchos seguidores alrededor del mundo, pero aquí encuentra rubros que lo dotan de carisma, humor y sabiduría, lo cual hace que tenga mayor aceptación hacia su persona y lo visto en la primera cinta. ‘Kristoff ‘por otro lado en su cruzada para proponer matrimonio entregará diversas situaciones hilarantes y muy entrañables que le permiten llegar a otro tipo de audiencia, lo mismo que el reno ‘Sven’. Por otro lado, ‘Anna’ y ‘Elsa’ fortalecen su vínculo de hermandad y exploran a la par nuevas facetas que para el final de la trama, dejaran más que satisfechos a los fans, pues les permiten una redención y un digno desenlace propio de sus características y emociones.

Tal vez la simpleza del guion y que no presente mayores aspavientos es un factor que le juega en contra, ya que las problemáticas planteadas son resueltas de manera sumamente sencilla y no otorga la sensación de peligro real para nuestros personajes, que por ser una animación infantil se comprende, pero en dicho sentido repercute hacia la veracidad de lo presenciado, ya que incluso se dejan elementos del tiempo y el espacio de lado, aquí hay circunstancias que no tienen sentido alguno y crea dudas y preguntas, más de las que se pretendían responder. Conflictos y lagunas argumentales que podrían tal vez, al más quisquilloso de los señaladores, dejar un poco enfadado y expectante por saber más.

El apartado musical, aunque cumple con lo esperado, no entrega un hit verdadero, ya que por ningún lado se vislumbra un éxito como el creado con ‘Let it go’, que accidentalmente se convirtió tal vez en una de las tonadas más sonadas en la última década, cantada tanto por chicos como grandes y ganadora de un Premio de la Academia, pero con la secuela, desafortunadamente no se crea un vínculo especial hacia alguna de ellas, por lo que difícilmente saldrán cantando y bailando como sucedió con la predecesora.

‘Frozen 2’ es una digna secuela que aunque no llega a los niveles que presentó su primera entrega, sin duda enamorará a todos por igual, ya que posee los elementos necesarios para impactar y alegrar a quien la ve, con música, animación, personajes y una historia enternecedora que los pequeños y no tan pequeños van a adorar. Tanto la versión original como con doblaje al español, son un espectáculo auditivo.