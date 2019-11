Andrea Legarreta es inmune al chisme

Durante la inauguración del Décimo Festival del Chocolate, en Tabasco, la conductora Andrea Legarreta concedió una entrevista a Like en la que aseguró que gracias al amor de sus seres queridos, en especial de su familia, ha salido victoriosa de tantos chismes.

“Este 2019 me pintó de maravilla. Me siento en la mejor etapa de mi vida privada y profesional, logrando cumplir cada sueño, siempre rodeada de mi esposo e hijas, somos una familia que nos amamos mucho. Cualquier chisme en el que nos han querido embarrar hemos salidos victoriosos”.

“Todos nos tenemos confianza, y eso es lo que creo que vale la pena. Yo soy una mujer que me gusta disfrutar, ser amigable, sin meterme en pleitos, por eso no doy replica, solo que sea para defender la verdad”, aseguró la también actriz de telenovelas.

Sobre qué siente al ver que sus hijas se abren paso en el mundo del espectáculo, emocionada respondió: “Es impresionante ver que desde pequeñas ellas solas decidieron dedicarse a esto.

“Mi esposo (Erik Rubín) y yo no les imponemos nada, solo les decimos que no dejen de estudiar, de prepararse. Se me cae la baba cuando las veo actuar, las escucho cantar, son maravillosas. Le pido a Dios que me de salud y vida para seguir disfrutando a mi familia”, dijo Legarreta, quien permanererá dos días más en el edén.