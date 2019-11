Adiós Mano Negra

La función Leyendas Mexicanas que se realizará el próximo viernes 6 de diciembre en la Arena México, será el marco perfecto para la despedida de uno de los grandes del pancracio mexicano: Mano Negra.

En entrevista con Grupo Cantón en el ring sagrado de la Catedral de la Lucha Libre, el gladiador originario de Torreón, Coahuila, aseguró que se va contento del deporte que le dio todo en la vida. “Estoy preparado para el adiós y no hay nostalgia, sabía que esto tarde o temprano se iba a presentar y elegí despedirme en esta magna función en la que me acompañarán grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Me voy agradecido por haber cumplido un larguísimo ciclo y me preparé mentalmente para este momento; me voy muy contento porque así lo amerita la ocasión. Estoy totalmente satisfecho con lo que logré”, afirmó.

Recomendó a sus compañeros que ya están cerca del retiro esperar la fecha de la función de Las Leyendas Mexicanas, para al igual que él anunciar su retiro y despedirse rodeado de amigos y compañeros.

Adelantó que para esa fecha tan significativa, portará su equipo y su máscara original con el que tantas veces el público lo aclamó. “Si al final de la lucha, en la que estaré acompañado de Súper Astro y Negro Navarro para enfrentar a Negro Casas, Blue Panther y Virus, el público quiere que me quite la máscara con todo gusto lo haré, porque la gente tiene que salir igual de contenta que yo”, externó.

Agradeció a la gente que todo ese cariño que le brindaron a lo largo de 48 años de trayectoria, ahora se lo brinden a sus hijos Sanely e Hijo de Mano Negra, a los que pidió que sigan demostrando su vocación por la lucha libre.

Finalmente, agradeció a la lucha libre por haberle dado tantas satisfacciones. “Creo que la lucha libre me dio más de lo que yo le di. Y me voy muy contento de despedirme en el ring de la Arena México, donde yo tuve mis éxitos más sonados y mi derrota más triste; aquí gané una máscara en 1976 del Demonio Blanco, dejé sin cabellera a Bestia Salvaje, hice tres o 4 defensas del Campeonato Mundial Medio y Mundial Welter ante Fishman, Oro y aquí perdí mi máscara con Atlantis, pero aquí está todo lo que sufrí y lo que gocé, es parte de una profesión que así como empieza termina”, finalizó.

NUMERALIA

48 años como luchador profesional tiene Mano Negra