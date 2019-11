Sí perdonaría a Frida en Navidad

No cabe duda que Michelle Salas tiene un gran corazón, pues compartió en una reconocida gala que esta Navidad nada le daría más gusto que ver a toda la familia reunida. A su bisabuela Silvia Pinal, a sus tías y hasta a la polémica Frida Sofía.

“Yo no tengo ningún problema de ver a mi tía Frida Sofía, me encantaría que no s viéramos, yo no soy rencorosa, de mi boca nunca va a salir nada malo. Ella es la responsable de todo lo que dice”, aseguró la modelo.

Respecto a que si es cierto que ella es la consentida de la dinastía Pinal, así contestó Salas. “ Sí soy la consentida de mi abuela, ella lo dijo, yo no, ella sabe que la quiero mucho y me encanta estar en su compañía. Siempre la he disfrutado mucho cuando estoy con ella”, confesó Michelle Salas.