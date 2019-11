“Mis exparejas se cuelgan de mi fama”: Paulina

La semana pasada, Paulina Rubio volvió a España para presentar su nueva canción Si supieran y aprovechó para recorrer algunos de los rincones más especiales de la capital. “Disfruto mucho cuando vengo a España y trato de mantener el incógnito lo máximo posible para poder pasear tranquilamente. Yo siento este país como una segunda patria», afirmó sin especificar hasta qué día se quedará en nuestro país.

Sin embargo, durante una de las entrevistas con los medios españoles, la mexicana no resistió soltar que sus parejas se cuelgan de su fama. “Lo que hagan mis exparejas está muy bien si es lo que ellos quieren hacer. Hablan de mí mucho siempre… será que me utilizan para salir en la tele y en los medios”, dijo Paulina en relación a las crueles declaraciones de su exmarido Colate vertidas contra ella durante el concurso de Mediaset.

La estrella también compartió que su nueva canción, Si supieran, es un tema escrito por ella misma y producido por Antonio Cortés Barullo, Óscar Hernández Oscarito y DalePlay. “Cuando disfrutas de lo que haces, no es un trabajo realmente”, dijo Pau. La artista confesó que la letra de esta nueva canción es autobiográfica, con frases que no han dejado indiferente a nadie como “Yo no sé que le pasó a mi ex, se hizo amigo de mi otro ex… se juntaron MasterCard y Visa y eso es lo que me da risa. Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo. Si Supieran quién está mi cama. Por saberlo se mueren de ganas”, dice el tema de ex Timbiriche.