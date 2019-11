Míchel ante el reto de hacer competir a un Pumas sin presupuesto

El director técnico español Míchel González se visualiza al frente de Pumas de la UNAM para el siguiente año, aunque está consciente de que la falta de presupuesto le hace tener pocas opciones de ganar títulos.

“Y por qué no (seguir en Pumas), nadie me dice lo contrario, sabemos de los aspectos que nos vamos a encontrar en el aspecto organizativo, pero eso no nos desanima, es una buena oportunidad, habrá un montón de situaciones que se producen, los jóvenes de la cantera tendrán más posibilidades, se van a convertir en realidades por necesidades del club, habrá otra serie de expectativas y situaciones”.

“Indudablemente pienso y que claro que me visualizo seguir, y si no, no será una decisión mía”, expuso el timonel europeo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

Míchel, incluso, a lo largo de este mismo Torneo Apertura 2019 ha tenido conversaciones con el director deportivo Jesús Ramírez para preparar el siguiente certamen, eso sí, afirmó, sabedor de que el presupuesto es corto en el Club Universidad Nacional.