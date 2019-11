Gardenia, a la conquista de Japón

Ciudad de México.- Una carrera vertiginosa en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) es la que ha tenido el gladiador exótico Dulce Gardenia, quien desde su debut a finales de junio en la Arena Coliseo hizo un clik impresionante con el público, por lo que las oportunidades le han caído en cascada, a tal grado que a escasos cuatro meses de su estreno, fue requerido por la prestigiada empresa New Japan para ser parte de la comitiva azteca que participará en la Fantasticamania 2020.

“Cuando me avisaron que iba a la Fantasticamania a Japón, en enero de 2020, me agarraron descansando en la carretera y era una noticia que no me esperaba, por lo que pensaba que era broma, pero cuando me enviaron el flyer casi me infarto de la emoción, porque era algo que no esperaba, yo pensaba que iban a pasar cuatro o cinco años más para tener una oportunidad de esa naturaleza mientras agarraba más experiencia.

“Pero creo que me he sabido entregar al público, he demostrado que tengo recursos y que Dulce Gardenia tiene sed y hambre de seguir escalando en la empresa para llegar a los planos estelares.

Esta oportunidad me permitirá madurar profesional y personalmente, porque pisar una tierra diferente, un público diferente y enfrentar a adversarios diferentes me permitirá aprender mucho” agrega.

Modestia aparte, asegura que su personaje llegó para quedarse porque el público lo adoptó desde la lucha de su presentación. “Desde mi debut en el Consejo tuve un clik con la gente, creo que Dulce Gardenia tiene un carisma y un toque con el público que hace que llame mucho la atención y se meten mucho en mi personaje. Ese imán que tengo y la conexión con la gente me ha dado muy buen resultado en todas las presentaciones que he tenido en la Arena México y todas las Arenas del Consejo”, explica.

Para grandes cosas

El hecho de ser tomado en cuenta para grandes eventos dentro del CMLL y ahora a nivel internacional, representa una doble responsabilidad para el joven originario de Torreón; sin embargo, no se achica y, por el contrario, está dispuesto a seguir escalando peldaños para llegar al estrellato.

“Al momento que yo entro en acción la gente se vuelve loca y en las Arenas solamente se escucha un zumbido enorme, y a mí eso me transmite mucha energía y hace que yo dé el extra, aprendo más de cada lucha.

“Me han estado tomando en cuenta y tienen los ojos en mí; he estado participando en funciones importantes de escasos cuatros meses que debuté para acá, como el Aniversario, La Gran Alternativa y el Torneo Rey del Inframundo, ahora escucho comentarios que por qué voy a Japón. ‘Ese muchacho tiene muy poco tiempo de luchador, ¿por qué lo llevan?’, dicen, pero el Consejo no dijo ‘este muchacho va’, no, la empresa es la que nos pide”, asevera.

No iba a ser luchador

Sobre cómo nació el personaje, explica que fue algo que se dio sin querer, “no tenía ni la más remota intención de ser luchador, vengo de una escuela militarizada donde aprendí a echar maromas, entonces trabajaba montando un ring y cada que terminaba me ponía a aventarme de las cuerdas, a hacer mortales, pero no lo hacía con la intención de ser luchador profesional, entonces el dueño del cuadrilátero me vio y me dijo ´vente a entrenar lucha libre´, y al año y medio de estar entrenando con él me dieron la oportunidad de debutar y tuve que buscar un nombre.

“Como admiraba a Pimpinela Escarlata quise hacer un personaje exótico. Se dio que trabajaba en una florería y a mí me gustaban las gardenias, entonces me puse Gardenia, pero como soy muy tranquilo mis compañeros me recomendaron que me pusiera Dulce Gardenia, y me gustó; así nació mi personaje”, explica.

Estandarte

Finalmente, agradece a la comunidad gay de la CDMX que lo haya adoptado ya como su estandarte.

“Tengo mucho contacto con ellos y quieren que porte su bandera, me quieren como su estandarte, y yo me siento orgulloso de representarlos, porque son personas amables, humildes y trabajadoras, y es algo que la demás gente no ve.

“Voy a defender sus derechos y a luchar contra la homofobia en su contra; a través de Dulce Gardenia y la lucha libre voy a mandar un mensaje para que no los discriminen, porque por su preferencia sexual no los deben de discriminar”.

4 Meses tiene en el CMLL el luchador lagunero

Maestro

Último Guerrero fue quien lo descubrió luchando en Torreón, por lo que desafiando el destino renunció a su trabajo, “llegué en febrero de este año a la Ciudad de México y me dieron la oportunidad de subir, vean ahora dónde estoy, no me la creo”.