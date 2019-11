Una casa “inusual”

Hay particularidades en las casas que nos llaman la atención, ya sea por la creatividad o la paz que irradian. Sin embargo hay casos en los que la casa destaca por su excentricidad, como es el caso de una propiedad ubicada en Rushdene Road, Pinner en Gran Bretaña.

La casa es por fuera es normal, como cualquiera del vecindario donde está, pero las cosas cambian al entrar a esta, pues tiene, tanto en sus paredes como en el techo, múltiples enchufes de electricidad que funcionan sin ningún problema.

“Estoy pensando en comprar esta casa, pero no estoy seguro de que tenga suficientes enchufes”, escribió Davies en un post de twitter que ahora cuenta con más de 7.100 “Me gusta”.

Thinking about buying this house, but I'm not sure it has enough plug sockets. https://t.co/h11wk8dFiS

— Toby Davies (@tobydavies) November 1, 2019