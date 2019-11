Rechazo total al odio y a la discriminación

Esteban Durán

7:04 ¡Buenos días, ánimo! Se escuchó la voz de un animado Andrés Manuel: “vamos a dedicar el día de hoy a responder preguntas”, dijo, pero antes levantó su mano derecha para mostrar y presumir su libro: “ya va a empezar a distribuirse en librerías, me dice la editorial que a partir de mañana estará en plataformas, en ventas por internet”, expresó muy satisfecho de su cuarta quinta literaria.

Sin más soltó a bocajarro: “aquí está el modelo alternativo, Hacia una economía moral, y ahí queda”, se limitó a decir, para dar paso a la conferencia.

Ante la toma de protesta de Enrique Graue, para un segundo periodo como rector de la UNAM, y a pregunta sobre esto, el Presidente se congratuló de ello, incluso hizo el comentario de haberlo visto durante la entrega de reconocimientos y le deseó suerte.

Habló sobre los lamentables hechos de la semana pasado, en la que esbozados irrumpieron en la máxima casa de estudios para vandalizar el edificio de rectoría y sin más culpó de ello a sus adversarios, de estar detrás de estos actos: “se desesperan y andan desquiciados, nerviosos”. Hagan lo que hagan no se caerá en la provocación, fue el mensaje a los conservadores.

7:18 Ante las innumerables explicaciones sobre los motivos de otorgar asilo político a Evo Morales, parece ser que algunos colegas no entienden ¿o quizá son ganas de joder? Pues al tabasqueño se le preguntó sobre los derechos y obligaciones del ex mandatario de Bolivia.

Hubo un breve silencio, nuestro anfitrión sólo esbozó una ligera sonrisa y pidió no hacer caldo gordo a los conservadores. Aún así complació a la compañera: ¿Qué quieres, que te lea el artículo?, preguntó y agregó que se apegaron a los artículos de la Constitución, y leyó el artículo 11, “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, ¿Cuántas veces lo van a hacer? ¿a repetir? Y justificó las reacciones de quienes lo critican “tienen que ver con las posturas, y están en su derecho, se decidió y esto enaltece a México”. Asunto concluido.

7:27 Vino la lectura de un texto que se publicó en un diario fechado en Nueva York, por cierto mal leído, sólo para preguntar cuál fue el daño que hizo el neoliberalismo durante 40 años.

Sin embargo, al inquilino de Palacio Nacional no parece incomodarle esto, pareciera que lo disfruta y hasta se da el lujo de dar cátedra, su respuesta fue extensa, dando muestras de sus conocimientos de historia, para rematar: “Gobierno que oprime al pueblo no tiene futuro, el neoliberalismo no destruyó la democracia”.

8:13 Pregunta que le hacen al Presidente, misma que responde sin rodeos ni, como la del caso de la familia LeBarón: “Avanzan las investigaciones hay coordinación con la FGR, Seguridad Ciudadana, Sedena y Semar, se dará a conocer en su momento”, dice por enésima ocasión, cuestionamientos que son muy repetitivos en las conferencias.

8:27 “Me suscribo a lo dicho”, señaló AMLO sobre lo dicho por Carlos Slim, en el sentido de dar “un sacudida a la economía mexicana” y muy convencido dijo sentirse contento por las inversiones del empresario.

En el terreno económico señaló que hay buenas perspectivas, se dará a conocer sobre los resultados del Buen Fin. Buen camino lo del T-MEC, crece producción petrolera.

Tarea a los expertos, si hay menos inversión mundialmente, ¿Por qué crece en México inversión extranjera?

8:35 La Conago desconoce a Rosario Ibarra cono presidenta de la CNDH. AMLO dice que no hay autoridad moral para criticar tal designación. Bueno el movimiento conservador, natural y lógico que el PAN rechace, pero no hay porque limitar derecho de manifestación o expresión: prohibido prohibir. Molestia de panistas por lo de Ibarra, intolerancia, falta de respeto, detrás de ese pensamiento hay actitud revanchista, ¿cómo los humillados van a ser parte del gobierno? Pues así es, igual que lo de los indígenas, háganme el favor. Brotan sentimientos racistas y clasistas, ojalá no se propague el odio. No permitirá se propague este odio. Comprende actitud de los conservadores.

8:49 ¿Qué llamado hay para Morena? La respuesta fue obvia. Ya no es como antes, cuando el Presidente era el jefe del partido en el poder. “No caeré en la doble moral de otros mandatarios. Deseó suerte a los partidos y pidió erradicar prácticas antidemocráticas. Augura que desaparecerán vicios anteriores en elecciones internas de partidos y en elecciones federales.

8:58 Buena noticia, este miércoles no hay mañanera por desfile del 20 de Noviembre.

Mañana seguiremos arreando al elefante.