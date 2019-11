No necesita brujería para triunfar

Luego de que trascendió este martes que presuntamente Geraldine Bazán solicitó a un brujo para que su expareja, Gabriel Soto regresara con ella y de paso le hicieran un “trabajito” para que le desfiguraran la cara a Irina Baeva, la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine, compartió en exclusiva con Grupo Cantón, que son puras mentiras lo que se publicó de su hija.

“Esa es una nota falsa, como siempre, no saben cómo llamar la atención, esa revista va de picada, ese tipo de notas son muy mal intencionadas, con la información transgiversada. Ya hemos demandado a la revista, pero en esta ocasión es tan intrascendente lo que publicaron, que la verdad nadie le va a dar importancia”.

Para doña Rosalba y su hija, esa información es pura vacilada. “Esa nota es de risa, es como las bromas que hacen los payasos. Ahora las notas se pueden desmentir en un par de horas gracias a las plataformas digitales. Yo cuando la vi, puse ahí, ‘son puras mentiras’. La editorial no tiene credibilidad, su director, Carlos Flores va cada vez peor, yo creo que no está consciente de lo que pasa en su empresa, no hay credibilidad en su medio”, dijo doña Rosalba.