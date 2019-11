Maroon 5 está de regreso a México para 2020 

Ciudad de México.- Así como lo leyeron, la banda estadounidense regresará a México como parte de su 2020 TOUR con una presentación en el Foro Sol (CDMX) el próximo domingo 23 de febrero.

2020 is looking good. More dates added in Mexico, Chile and Brazil. Head to https://t.co/PzXJzP7BfJ for more info pic.twitter.com/Q5bbmwRV9d

— Maroon 5 (@maroon5) November 19, 2019