¡Inventos 2!

ADALID DÍAZ PADILLA SE UNE A LA PANDILLA QUE TOMÓ POR ASALTO LOGÍSTICA

Continuando con el desaguisado de inventos colocados en PEMEX Logística ahora sumado a PEP, le mencioné la columna pasada el caso de GABRIEL PÉREZ ALCÁNTARA (nuevo ingreso) como gerente de Transporte Terrestre perteneciente a la Subdirección de Transporte, dependiente de Logística; ALEJANDRA PÉREZ ROMERO (hija de PÉREZ ALCÁNTARA) ¡Claro nepotismo!, nivel 39 como superintendente general en la Subdirección Comercial dependiente de PEMEX Logística; MÓNICA ARAICA LEMUS (De nuevo ingreso en una Subgerencia de Enlace de la DCAS), nivel 41; ERVING ARAICA LEMUS (hermano de MÓNICA) en un puesto que aún no tiene definición; OMAR ANTONIO LÓPEZ PARADA (nuevo ingreso) contratado como gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Saludo en el Trabajo y Protección Ambiental, amigo del director de PEMEX Logística, y cuyo empleo anterior era como inspector de cierra burdeles de la SSP-CDMX… Y le sumó en esta ocasión a ADALID DÍAZ PADILLA (nuevo ingreso) quien funge como asesor de OMAR ANTONIO y no hace más que ser el ve corre y dile de los asuntos de esa área y que fue ayudante de LÓPEZ PARADA en la SSP-CDMX, con igual currículo y comparsa del multicitado OMAR, es decir, lo que hacía un profesionista ahora lo hacen dos, ¿dónde está el ahorro?… Esto es solo una parte de lo que salta a la vista, por lo que el fracaso de la actual gestión está garantizado con esta plantilla… Esto contraviniendo el oficio número 16-06-13-19 del 13 de junio de 2019 del PEJIDENTE, que reitera no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el nepotismo, influyentismo y amiguismo, el cual seguramente no les ha llegado a esta división… Habrá más…