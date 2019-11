Se adentró al Barrio Bravo

No cabe duda que Gustavo Adolfo Infante es todo un profesional, pues hace unos días se lanzó al pleno corazón de Tepito para mostrarle a su público de que está hecho el “Barrio bravo”, cuna de luchadores y futbolistas.

“Me fue súper bien, fue una experiencia distinta a todo lo que he hecho como periodista, porque tuve que buscar gente local de Tepito que me ayudara, que me guiara sobre cosas que no todo mundo conoce, entonces así me puede meter, acompañado de estos cuates que tienen equipos de futbol de niños, del corazón ”.

A Gustavo le impactó la Santa Muerte. “Cuando llegué a la zona de la Santa Muerte, vi que sí estaba muy ruda esa parte del barrio, porque hay muchas personas en estado de ebriedad, había muchas personas fumando mariguana, entonces si te llegan a imponer, ahí si tuve mucha precaución, pero todo salió bien”.

El periodista iba muy bien preparado. “Yo ya me había sorprendido a mí mismo, diciendo con qué me iba a topar, pero el ya estar ahí con la vibra de la Santa Muerte, la personalidad de la señora Queta (la señora que cuida de la imagen), que es cabrona, que es muy fuerte, ella tiene hijos que van por 80 años en la cárcel, porque cometieron 11 homicidios”, compartió.

Fue una experiencia única visitar el barrio. “Lo que son los comerciantes de Tepito son muy divertidos, con los que pude platicar fueron muy amables, hay una subcultura en Tepito en donde converge todo tipo de gente, hay pachuchos, punks, rockeros, fresas, drogadictos, alcohólicos, pero que también hay gente sana y trabajadora”.

Compartió. “El estadio de el Maracaná es un verdadero orgullo para Tepito porque ahí antes jugaban sobre tierra y gracias al apoyo dela alcaldía pudieron meter el pasto sintético, pone inolvidable. Posteriormente estaré sacando un reportaje sobre la lucha libre de Tepito”, concluyó el conductor.