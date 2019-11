Horóscopos para HOY martes 19 de noviembre por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Leo, usa Patchulli para despertar en el líbido y despiertas pasiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

Recibes información impactante que debe de digerir de manera relajada para no estresarte, no te involucres en asuntos que no te compete. Las condiciones de trabajo serán exigentes y de mucha atención por lo que debes de mostrar tus talentos y conocimientos para cumplir con tus responsabilidades.

TAURO

(abril21/mayo21)

Júpiter influye en el círculo social, algunas relaciones serán sólo por cuestiones laborales por lo que tendrás que ser diplomático y sobrellevar a personas que no sean de tu agrado.Algunos pendientes deven atenderse para poder solucionar problemas o podrán salirse de control y generar complicaciones sin solución.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Te encaras a la realidad por difícil y complicada para poder enfrentar debes mostrar habilidad y destreza mental. Una confrontación pondrá tu sano juicio en prueba. Serenidad para solucionar las diferencias y los conflictos. Una oportunidad para poder generar ingresos económicos debes de aprovecharla o si no se irá de tus manos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Se cruza en tu camino una persona con la cual sientes afinidad y atracción, muestra el lado seductor dando anotar tus encantos para poder consolidar más que una amistad. Ser independiente y seguro abrirá caminos de bienestar y progreso mostrando que tienes todo para triunfar.

LEO

(julio23/agosto22)

Atrae como un imán oportunidades para generar dinero, no dejes pasar las oportunidades de trabajo y enfócate en las prioridades más que distracciones que pueden hacerte perder. La luna pone el paladar muy antojadizo con probabilidades de poder descuidar tu físico.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

La concentración y entusiasmo serán pieza clave para sacar de manera fácil los pendientes que vienes cargando de días pasados.Venus influye dentro de tu personalidad mostrando tus sentimientos de manera cariñosa y romántica logras seducir a esa persona que tanto te gusta.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

La conciencia está activada para poder conducirte a estar en un estado de equilibrio físico, mental y social.Vence el defecto de la flojera podrás ser reconocido por sus talentos y la manera tan dedicada de trabajar. Dar prioridad a lo que genera entrada de dinero podrá llevarte a la riqueza.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Terceras personas entrometidas buscar poner en juicio tus comportamientos y la manera en la cual estás enfrentando tu decisiones;Concéntrate más en lo que dicta tu conciencia para actuar de manera acertada. Logras atraer la atención de personas importantes que pueden hacer equipo para generar un negocio.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Tome en cuenta los gastos y pendientes de pagos para poder administrar bien el recurso económico y siga fluyendo el dinero. Tomate el tiempo para descansar y retomar la energía y vitalidad para enfrentar nuevos retos que se presentan en estos días.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

La motivación ser el motor para generar condiciones propicias de triunfo y alcanzar un estado más pleno. Ten presente las prioridades para no fallar ya que existirá muchas trabas que pueden ser el causante de que no cumplas o quedes mal.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Mercurio influye dentro de tu aura para activarla de manera sociable para relacionarte y expresar el pensamiento y el sentimiento de manera muy precisa. Tendrás que dejar a un lado preocupaciones y angustias para estar pleno en tu entorno familiar.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Sigue actuando con cordura y atraer a la atención de todos por tu impactante manera de enfrentar los problemas. Tu hospitalidad y atenciones hace sentir de manera especial a la persona que tanto te gusta, logras despertar un fuerte sentimiento con probabilidades a enamoramiento.