Revelan que Michael Jordan jugó borracho un partido donde anotó 44 puntos

Michael Jordan era tan pero tan bueno en el basquetbol que hasta con unas cervezas encima daba cátedra en las duelas de la NBA.

Fue Jeremy Roenick , amigo íntimo de “Su Majestad”, quien reveló una historia que tiene que ver con lo anterior, pues afirmó que el astro disputó un partido con Chicago Bulls después de haber bebido al menos 10 cervezas .

Todo comenzó cuando Jordan invitó a Roenick a jugar una ronda de golf a 18 hoyos y con una apuesta de mil dólares, misma que perdió y decidió doblar más tarde.

“Recuerdo que estábamos a punto de terminar la temporada 1991-92, yo con los Blackhawks y él con los Bulls. Me llamó una mañana para ir a jugar golf, pero ese mismo día él jugaba en la noche contra Cleveland. Apostamos dos mil dólares a una ronda de 18 hoyos y le gané. Yo estaba listo para irme cuando me pidió la revancha, pero intenté decirle que no porque él jugaba esa noche. Obviamente jugamos otra ronda y le volví a ganar”.- Michael Jordan

Vaticinó mágica actuación

Luego de volver a perder en el golf y tras haberse bebido varias “chelas”, Michael Jordan partió para la arena no sin antes prometerle a su amigo que anotaría más de 40 puntos, lo que finalmente terminó pasando. Inclusive tal desempeño le permitió al legendario jugador recuperarse de las apuestas perdidas en el golf.