Eiza González acusa que en México no la llaman para hacer cine

La actriz Eiza González dijo que no hace cine mexicano no porque no quiera, sino porque no la invitan, lo cual la desilusiona e incluso le resulta un tanto frustrante.

“Sé que los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así, porque lo que deseo es hacer cine”, mencionó la actriz, quien insistió que ella no es la que rechaza los proyectos mexicanos, sino que simplemente no la invitan.

“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que me reten como actriz, porque creo que se hacen cosas interesantes”, declaró Eiza a los medios de comunicación.

”Es curiosa la situación, pero creo que debo seguir luchando por lo que quiero, aunque a veces las cosas no resulten como uno desea. Es frustrante y doloroso abrirse paso en una industria como la de Estados Unidos, donde hay tanta segmentación”, sentenció.