Unidos por una buena causa

Like

Cuando se trata de ayudar, no hay nadie que le gane a Don Armando Manzanero, y para muestra basta un botón. Y es que a fin de año el maestro se presentará con el tenor Fernando de la Mora en un concierto a beneficio de la Fundación Comparte Vida, a realizarse el 1 de diciembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

“Me llena el corazón el poder servir, seguirme sumando a esta causa y otras más, porque doy otros conciertos a beneficio; la Fundación Comparte Vida ha hecho más por mí que lo que yo hecho por ella”, dijo en entrevista De la Mora.

Continuó. “El trabajo con ellos me ayudó a ser mejor ser humano, me ayudó a servir, a compartir, a que me aplicara al servicio de los demás y eso es muy importante para mí, muy, muy importante”, dijo.

“La fundación busca apoyar a personas que no tienen recursos y tienen una enfermedad en la sangre, como la leucemia; el costo de un tratamiento es muy caro, arriba de un millón de pesos, y muchos por no tener dinero están destinados a fallecer”, finalizó el cantante De La Mora.