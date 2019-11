The Killers anuncia nuevo álbum “Imploding the Mirage”

Ciudad de México.- Después de especulaciones sobre su regreso, esta mañana The Killers anunció de manera oficial el lanzamiento de su nuevo álbum Imploding the Mirage, en la primavera de 2020 a través de su cuenta de Twitter.

Además, la banda anunció una gira para el próximo año por Reino Unido e Irlanda con el fin de promocionar el lanzamiento. Advirtieron que un teaser musical vendrá pronto.

Introducing IMPLODING THE MIRAGE. Preorder the album to get access to pre-sale tickets for our UK & Ireland Tour at the link below. Future musical teasing imminent.https://t.co/xZnGcnlw1g pic.twitter.com/1wWua3XC7h

— The Killers (@thekillers) November 15, 2019