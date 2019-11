Sin agua, 150 mil tlahuenses

Falta el líquido desde hace tres meses; tras bloqueo, Martínez Vite sólo les mandó tres pipas

Desde hace tres meses, unos 150 mil habitantes de distintas colonias de Tláhuac padecen la falta de agua en sus casas, problema que ha generado problemas de salud por la falta de higiene, por lo que este jueves se manifestaron en las oficinas de la alcaldía y en Avenida Tláhuac, para reclamar la inacción y desinterés por parte del alcalde, Raymundo Martínez Vite.

El desabasto de agua en Tláhuac, es provocado por la reducción del caudal, según las autoridades del Sistema de Aguas, pero los vecinos tienen que pasar semanas y meses completos sin tener una gota del vital líquido, por lo que este jueves no soportaron más y decidieron cerrar Avenida Tláhuac a la altura de Amado Nervo.

Los manifestantes de la Colonia Nopalera, Estación, Santa Ana Poniente, Miguel Hidalgo, el Pueblo de Tlaltenco, La Selene, y La Conchita, entre otras, llegaron con pancartas acusando al alcalde Raymundo Martínez Vite de ni siquiera recibirlos. “Estamos molestos. El alcalde ha actuado de manera muy desinteresada y es una persona prepotente. No atiende a nadie”, señaló un testimonio.

Tláhuac, tiene una población de 450 mil personas, de las cuales poco más de 150 mil están siendo afectadas desde hace tres meses con la falta de agua. “Hay semanas enteras que no llega ni una sola gota. Habían dicho que el problema era por la Línea 12 del Metro, pero ya pasó mucho tiempo de eso y el problema está peor”, declaró a Diario BASTA! la señora Malena, de Tlaltenco.

Pero la situación se ha complicado, al grado de que los propios vecinos se han tenido que organizar para costear el pago de pipas, el cual oscila entre los dos mil y tres mil pesos, pues no existe, de parte de la alcaldía, un plan de contingencia para atender la emergencia, y mucho menos hay pipas contratadas para dotar de agua a los vecinos.

La familia Chávez, es un claro ejemplo de la falta de agua en Tláhuac. Desde hace tres meses que no cae ni gota en la colonia López Portillo, lugar donde tiene su vivienda, por lo que los ocho miembros de esa familia tuvieron un brote de salmonelosis por la poca sanidad y enfermaron.

“Es una burla. Mientras nosotros no tenemos agua desde hace tres meses, el alcalde paseándose en los eventos. Es el peor alcalde que hemos tenido. No escucha, no atiende y además se burla”, denunció la señora Magdalena.

3 horas bloquearon la Avenida Tláhuac; la alcaldía mandór sólo tres pipas

HABRÁ MÁS

Como no se resolvió el problema, los habitantes amenazaron con bloquear de nuevo

10% bajó el suministro del Cutzamala que llega a la Ciudad

BAJO

Los pozos también se encuentran en muy baja producción