Mon Laferte necesita terapia y medicamento urgente

Like

El centro de atención en la pasada alfombra de los Grammys Latinos 2019 fue sin duda el hecho de que la cantante chilena Mon Laferte enseñó su senos presuntamente en protesta por las arbitrariedades políticas que están pasando en su país. Lo cierto es que después de que se volvió viral con este acto, lanzó su sencillo ” Plata Ta Tá” junto al exponente puertorriqueño “El Guaynaa”.

Tras esta acción de la chilena, que esta detonando en las redes sociales cada minuto, en BASTA! nos dimos a la tarea de acudir con el especialista en psicología Román Hernández, quien aseguró que la artista necesita urgentemente terapia y medicamento.

“Ella lo que hizo fue un comportamiento de rebeldía, se entiende el cansancio por las cosas que está sucediendo en su país, pero no es la forma, no fue un comportamiento adecuado. Ella tiene un mal manejo de sus emociones, tienen emociones reprimidas, le gana el coraje, el impulso, la impotencia y busca cualquier forma de ser vista. No tiene nada que ver con lo que escribió en su pecho con mostrar sus senos”.

Además agregó. “Ella necesita urgentemente terapia y medicarse si es necesario. Ella se basa en el coraje y sus emociones reprimidas. Ella sólo quería ser vista, yendo en contra de los valores, porque lo hizo en un acto público y en vivo. El problema es que si no se atiende puede llegar a ser muy violenta y llegar a agredir físicamente a las personas, si no es que ya lo está haciendo. Con estos comportamientos la chilena puede perder fans, porque si un papá ve que su hija está siguiendo a una mujer que se desnuda, pues no le va a parecer”, concluyó el especialista.