Héroes del Caribe

Cuando me llamó Karenka para cantar “Caribe solo hay uno”, me impactó con la pasión y energía que me habló de todo lo que quería hacer para a salvar el Caribe mexicano.

Fueron días duros, donde todos fuimos testigos de cómo el sargazo le robaba la belleza a nuestras playas.

“Quiero que unamos nuestras voces para generar un cambio”, me dijo. Así arrancó este movimiento, originado por ella y su pareja, Kubilai. Ella escribió la canción y se encargó de invitar a cada uno de los que hoy formamos parte. Fue así como este miércoles presentamos juntos el video de la canción para ayudar a la concientización y preservación del Caribe mexicano. Llegó Reyli Barba, Samo, Mariana Seoane, Julio Camejo, Franco, Jas Devael, Marilé y la Sonora Santanera, quienes llegaron con todo y su camión, para después de la presentación a prensa, arrancar con el primer musical de la noche.

Aquello era una fiesta. Músicos, amigos, artistas, todos unidos celebrando lo que nació como una iniciativa para alzar la voz, hoy ya convertido en una realidad. Una fundación a la que también se le sumó el gobierno de Quintana Roo y hasta patrocinadores.

Patricio Cabezut y yo, tuvimos el grandísimo honor de presentar el proyecto en el escenario. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! Pero gracias a Dios, el Caribe tiene salvación. Mucho por hacer, pero juntos estoy segura que podemos lograrlo. Vaya desde aquí una felicitación a mi Karenka, una mujer talentosa, amorosa, y comprometida con México. La conocí desde niña y me enorgullece muchísimo ver con la pasión que sumó a más de 60 artistas y hasta un coro de niño, para aportar su grano de arena a la preservación del Caribe. Nos vemos en la gira por toda la República de este gran movimiento.