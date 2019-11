Don Vicente, Alejandro y Alex Fernández conquistan los Grammys

Like

La vigésima entrega del Latin Grammy, otorgada por la Academia latina de la Grabación, que se llevó a cabo la noche del pasado jueves en MGM Grand Garden Arena en Las Vegas Nevada , tuvo inolvidables momentos musicales, uno de ellos fue sin duda la reaparición de don Vicente Fernández, quien cantó con esa voz impecable que le caracteriza, acompañado de su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex Fernández.

Sin duda al público se le erizó la piel al ver juntos sobre el escenario a tres generaciones de la dinastía más importante de la música vernácula. Alex Fernández apareció para cantar Te amaré, después llegó su papá, Alejandro Fernández quien interpretó Caballero, su más reciente sencillo, y por ultimo don Vicente Fernández, quien con su presencia puso a la audiencia de pie, el interpretó el tema de La derrota. Para cerrar con broche de oro ese momento tan emotivo, los tres cantaron el clásico Volver volver. Cada canción estuvo acompañada magistralmente por el mariachi Sol de México.

Otro de los momentos estelares del a noche fue cuando juanes fue agasajado por su publico y sus compañeros. Y es que a mitad de la ceremonia se retomó el Homenaje a la persona del año, que se entregó a Juanes la noche anterior. El colombiano subió al escenario y entonó un medley que incluyó Querer mejor, al lado de Alessia Cara, A Dios le pido y Bonita, esta última acompañad de Senastián Yatra. La gran sorpresa que se llevó el colombiano fue cuando recibió su galardón de manos de Lars Ulrich, baterista de Metallica, su banda favorita.

Por su parte, también Ximena Sariñana deslumbró al cantar con piano el tema Cobarde, el cual se fusionó a la perfección con la entrada de los Angeles Azules y la versión sinfónica del éxito Mis sentimientos, cuando cantaron al lado de la mexicana.

Sin embargo, pese a que el escenario lucio impresionante con cientos de luces robóticas y pantallas lets, la ganadora de la noche, la española Rosalía no terminó de convencer a su público al bailar su exitoso tema ‘A Palé’ y ‘Con Altura’ antes de coronarse, pues su vestimenta no le hacía verse hermosa como tiene acostumbrados a sus fans. Lo peos es que su discurso fue desatinado, pues no sabía ni que decir.

Peo no solo ella dio un discurso no convincente, pues Thalía fue artista que más tiempo se tardó hablando en el escenario, diciendo cosas nada profundas, aunque ella quiso lucir empoderada. Eso sí, su vertido la terminó de amolarla, pues le hizo perder su estética figura y su belleza.

Y aunque Ricky Martin trató de darle el toque como conductor al evento, con su elegancia al vestir y su simpatía, no pudo evitar verse desangelado en su actuación estelar, a estar acompañado de sus colegas Residente y Bad Bonny, quienes en lugar de sumarle puntos en su presentación de Cantalo, le restaron porque no están a su nivel.

Lo peor y fin de la gala corrió a cargo de Bad Bonny, en donde salió a cantar Calladita con una vestimenta naranja con toques urbanos que nada le favorecía, y si a eso le agregamos que traía una maya en la cara, fatal. Fue tan mala su coordinación que cuando terminó no sabía si irse a camerino o quedarse con los conductores que estaban despidiendo el evento musical.