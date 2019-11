VÍDEO: Mon Laferte enseña el busto en protesta por Chile

La artista chilena Mon Laferte ha aprovechado la alfombra roja de los Grammy Latinos, que se celebran este jueves en Las Vegas, para protestar por la violencia que vive su país. Durante las fotos, ante cientos de medios internacionales, se ha abierto el vestido y sobre su pecho ha mostrado un mensaje rotundo: “En Chile torturan, matan y violan”. Y sobre su cuello, un pañuelo verde a favor de la legalización del aborto.

"Chile me dueles por dentro

Me sangras por cada vena

Me pesa cada cadena

Que te aprisiona hasta el centro…"@monlaferte en #LatinGRAMMY pic.twitter.com/AKEIW5PiqE

— Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) November 15, 2019