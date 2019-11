Respaldan labor de AMLO en la presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría recibiendo el voto mayoritario del 51.9% de los mexicanos en el caso que se someta a la revocación de mandato; además continúa con una aprobación por gestión del 52.2%.

De acuerdo a la encuesta elaborada por la agencia de Investigaciones Digitales México Elige, a pregunta expresa: ¿Quieres que Andrés Manuel López Obrador permanezca o renuncie como Presidente de la República?, el resultado fue favorable para el tabasqueño, al reportar que un 51.9% se pronunció por su permanencia; además un 44.4% se pronunció por su renuncia y solo un 3.7% dijo que no sabe.

MANTIENE APROBACIÓN

En redes sociales un 52.2% lo que ha hecho en estos 11 meses de Gobierno; en tanto que de esos mismos encuestados recibió un 49.2% de calificación.

De acuerdo al resultado de esta encuesta realizada, los principales problemas que enfrenta el país son: Seguridad con un 37.0 por ciento; Corrupción con un 19.4 por ciento; Economía con un 10.7 por ciento; Sociales con un 10 por ciento y un 22.9 por ciento dijo que otros.

NO QUIEREN REELECCIÓN

Aún cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no tiene la intención de buscar la reelección en el 2024, la agencia México Elije preguntó a los encuestados, y la mayoría votaría para que el tabasqueño no buscara quedarse otro sexenio.

Una vez que el Senado de la República aprobó esta reforma constitucional, el propio jefe del Ejecutivo, López Obrador, dijo que la fecha en que se someterá a votación su permanencia en la presidencia será el 21 de marzo de 2022.

En este sentido las respuestas fueron: por un no, se pronunciaron un 47.8 por ciento; probablemente no, un 1.8 por ciento; un no sé, respondieron un 5.6 por ciento; probablemente sí dijeron un 9.9 por ciento y quien le daría de nuevo el voto sería el 34.9 por ciento.

Cabe señalar que la encuesta fue realizada en el periodo comprendido del 5 al 10 del mes de noviembre, a través de redes sociales en todo el país.