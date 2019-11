Luis Miguel la serie, para 2020

Aún no se puede cantar victoria, pero si todo sale como hasta ahora, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se rodará de febrero a junio del año entrante. Todo indica que finalmente, el cantante si está interviniendo en los guiones y el equipo se reúne con él cada 3 semanas en Los Ángeles para ultimar detalles. Además, según parece, esta segunda parte no llegará a la época del romance y desencuentro entre Luis Miguel y Aracely Arámbula. Así que, será un problema menos.

Juanpa Zurita se va, y ¿quién llega?

En esta segunda etapa, Juanpa Zurita saldría de escena, y ya la producción de Gato Grande busca al nuevo Alejandro Basteri versión madura. Les adelanto que Lamda García es uno de los favoritos. ¿Les gusta cómo hermano de Luismi? Diego Boneta si continuará en esta nueva temporada.

Que Dulce María sí invitó a Anahí

Con la boca abierta nos quedamos todos cuando vimos que ningún exRBD asistió a la boda de Dulce María en Tequesquitengo. La relación no era buena y se hizo evidente. Anahí la felicitó con un escueto mensaje en redes, pero me cuentan que ella sí fue invitada a la fiesta, pero la futura mamá estaba en Monterrey y no pudo viajar.

Notas y más notas…

Ana Bárbara sí fue contactada para participar en La Academia pero ya estaba firmada para muchas fechas de fin de año y no pudo cuadrar la agenda, sin embargo no descarta participar en otro reality de Azteca más adelante, cuando los tiempos se lo permitan. ¿Será La Voz?… Nicandro Díaz arrancará la producción de La Mexicana y el Gringo en febrero del 2020 y podría estar al aire en abril. El productor ya busca elenco, y en estos días está concentrado en la búsqueda de la pareja juvenil de la historia…. Aquí termino, la próxima semana más nombres…