La cOHLa de rata de Enrique-cido

MAESTRO, AMLO FESTEJÓ SUS 66 AÑOS CON “CHANCHAMITOS”

-Buen provecho, y que los tamales tabasqueños le den fuerza para enfrentar estos tiempos difíciles La SCT investiga irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada por Peña a OHL-Aleática. -Por más que vistan a la cOHLa de rata de seda, cOHLa de rata se queda, igual que la de Enrique-cido que casi remata a Pemex y no vendió todo el país porque le faltó tiempo. Jeanine Añez, presidenta “proclamada” de Bolivia, dijo que le dan pena los mexicanos por asilar a Evo. -Pues a nosotros nos dan asquito los pinochetistas como ella (no es asunto de género), y muy nuestro gusto de nombrar huésped distinguido a Morales. En dos minutos y protegida por Morena, Rosario Piedra tomó protesta como titular de la CNDH. -PAN y PRI no aceptaron la sugerencia de Monreal de reponer la votación, pedían otra terna de aspirantes y no hubo más remedio que hacer el juramento al estilo Calderón en 2006 (sin afán de ofender a doña Chayo, claro). Gustavo Madero citó que tiene derecho a manifestarse “pacíficamente”. -Mucho ayuda el que no estorba, y don Gus le estaba haciendo sombra a doña Mónica a la hora de tomar la protesta. A Ernestina Godoy no le preocupa que le llamen “fiscal carnal”. -Que no resulte fiascal y que enderece la seguridad de la ciudadanía capitalina.