Encabeza Perfectos desconocidos

La esposa de Emiliano Salinas, Ludwika Paleta, está de regreso en el teatro con una obra fuera de serie. Se trata de Perfectos desconocidos, la cual narra los acontecimientos que les suceden a un grupo de amigos que se atrevieron a demostrar lo que encierra cada uno de sus aparatos móviles. En exclusiva para grupo cantón, el actor Michel Chauve, compartió los detalles esta puesta que se presenta en el Nuevo Teatro Libanes.

“Es la segunda vez que me toca trabajar con Ludwika Paleta, trabajé con ella en La Querida del Centauro como uno de los malos y ahora en teatro con esta obra esta padrísimo. Ella es una excelente actriz, la admiro desde chico y me parece que compartir con ella el escenario es un honor. Le he aprendido su profesionalismo, ella esta filmando una película y ya por la tarde estuvo con nosotros ensayando la obra”.

Continuó. “En esta obra me toca compartir con Ludwika Paleta, de Tiaré Scanda, Michel Brown, Alex de Madrid, Marcela Guirado, Mario Alberto Monroy y Luis Arrieta. Es la misma historia de la película, la primera entiendo que fue italiana, han sido varias versiones pero ninguna como la que estamos presentando en el teatro”.

La narrativa causa conflictos entre los participantes. “La historia trata de una reunión de amigos y deciden poner todos los celulares en la mesa, y acurdan que cada mensaje o llamada se va a contestar en altavoz y todo mundo va escuchar y bueno ahí se arma una revolución entre los participantes, porque salen los secretos escondidos”, dijo el joven actor.