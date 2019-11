Depreciada por Don Antero

Luego de que Ana Bárbara anunció con bombo y platillo en varios programas que este primero de diciembre presentará un show increíble en el teatro Metropolitan, en donde tenía pensado invitar a su mama Doña Lourdes, a su padre Don Antero y de paso a su hermana Esmeralda Ugalde, pues resulta que el padre la famosa grupera no tendrá tiempo de asistor a ver su hija.

“No, hombre yo no tengo tiempo de esas cosas, si ni siquiera me ha llamado para ver como estoy, pues menos me va estar llamado para invitarme a uno de sus conciertos, yo no tengo tiempo, aca en el rancho hay mucho que hacer. Hay que cuidar el ganado, darles de comer y hacer muchas cosas”, dijo en exclusiva para Grupo Cantón el prestigiado campesino.

Ana Bárbara anunció que este concierto que dará en el recinto del centro histórico de la CDMX será único porque vendrá con muy buena producción y varias sorpresas. No me gusta escatimar cuando se trata de mis shows porque el público se merece lo mejor. A mi no me gusta estar escatimando en gastos cuando se trata verse bien en el escenario, con el vestuario, porque mi gente se lo merece”, dijo la reina grupera en entrevista.