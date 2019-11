Sorpresas de la vida: Encuentran su mensaje y recibe una respuesta ¡9 años después!

Las sorpresas que te trae la vida: Max Vredenburgh, un universitario estadounidense de 19 años, ha compartido en Twitter la imagen de una carta que le ha llegado desde Francia en respuesta a un mensaje que arrojó al mar dentro de una botella hace 9 años, en la playa en Long Beach en Rockport ,Massachusetts, EE.UU.

La botella cruzó el Atlántico y llegó a una playa en Francia, donde fue encontrada el pasado 10 de octubre por alguien llamado G. Dubois. En la carta que escribió cuando tenía 10 años, Vredenburgh decía que le gustaba la playa, las manzanas, el color azul y el espacio exterior. También escribió su dirección, pidiendo que si alguien encontraba su carta, por favor, le enviara una respuesta.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq

