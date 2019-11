Quiere trabajar con Yalitza Aparicio

Like

La semana pasada terminó la transmisión en México de la exitosa telenovela Betty en NY, en donde Betty (Elyfer Torres) y Armando (Erik Elias) terminaron, después de una serie de peripecias felizmente casados. En Grupo Cantón tuvimos la oportunidad de entrevistar a la estrella de Telemundo y nos confesó que vienen muchos proyectos en su carrera, entre ellos, filmar una película con la oaxaqueña Yalitza Aparicio.

“Betty en NY me cambió la vida, tuve la oportunidad de hacer lo que más amo diario. La verdad es que siento muchísimo amor d parte de toda la gente linda que me estuvo viendo en la serie. Tengo muchos planes, he estado asistiendo a castin y pronto se va a completar algo maravilloso, solo es cuestión de tomar la mejor decisión”.

Respecto a con que artista mexicano le gustaría trabajar, la estrella de TV compartió que le gustaría trabajar con personalidades que han dejado el nombre de México muy en alto como la artista de Roma, Yalitza Aparcio. “Me gusta trabajar con actores que me hagan crecer, actores que admiro mucho, claro que me gustaría hacer un película con Yalitza, sería un honor, ojala que algún día se dé”.

Desde muy pequeña, la actriz y cantante mexicana sabía muy bien lo que quería, por eso se aplicó a estudiar en talleres de arte, así como el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), de donde se graduó con honores. Su preparación ha llevado ha esta joven de pelo rizado a tomar clases de danza clásica, siendo certificada por la Royal Academy of Dance de Inglaterra, además de que ha formado parte de las graduadas en actuación de CasAzul rn artes escénicas, donde paso 5 años en diferentes métodos actorales y uno mas de la carrera de actuación.