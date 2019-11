¡Patroncitos! (2)

SIERRA GONZÁLEZ ES SEÑALADO DE DÉSPOTA Y CORRUPTO

Derivado de la columna ¡PUDRICIÓN EN EL GMOPI!, en donde se hizo mención de JORGE ALBERTO SIERRA GONZÁLEZ nivel 37, el cual pertenece a la CGMM en Reforma, Chiapas, me refieren que es una persona déspota y corrupta que actualmente está llevando el contrato número 425014822 para “rehabilitación y mantenimiento a bombas de contra incendio”, en donde se está hinchando con ese contrato, al grado que está remodelando la casa de su amiga DIANA que tiene trabajando en la empresa EURONAVY y cobrando quincenalmente 10 mil pesotes a la quincena siendo una persona que acaba de recibirse apenas hace un año y no tiene ninguna experiencia laboralmente… Esta persona además es la encargada de conseguirle las “edecanes” a los ingenieros para sus reuniones dentro de la compañía y le llaman LA PATRONCITA, al grado que se peleó con una trabajadora de ahí y esta le dijo a SIERRA que la despidiera porque no la quería ver ahí de nuevo… Y este obedientemente le hizo caso y la corrió…

El 28 de agosto del presente año los contratos a nivel Región Sur fueron entregados a la nueva Subgerencia pero SIERRA no quiere entregar el contrato porque se le va la mina de oro y el poder que tiene dentro de la Coordinación de GMM…Desde la llegada de LUCIO IZQUIERDO (outsourcing) mano derecha de SIERRA, quien obligó al apoderado legal de la compañía a contratar a LUCIO con un sueldo quincenal de 18 mil, llegó por este medio a sentirse el dueño de la compañía, amenazando al personal de EURONAVY que los despide sino se acatan a sus órdenes…

La Función Pública debe investigar el patrimonio de SIERRA y compañía, desde que entró a laborar en Petroleos Mexicanos como supervisor de contratos… Habrá más.