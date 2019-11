Harry Style anuncia “Love On Tour”; tendrá paso por México

Ciudad de México.- El ex integrante de One Direction, Harry Styles, anunció su nueva gira “Love On Tour” en la que recorrerá el mundo y por la cual tocará tierras mexicanas en 2020.

A través de un video el cantante dio a conocer su recorrido con más de 60 fechas. Sin embargo, en la lista no se encuentran fechas para América del Sur, Asia ni a Australia, pero Styles confirmó agregar más fechas.

Sus presentaciones serán en Monterrey (29 de septiembre), Guadalajara (01 de octubre) y en la Ciudad de México (03 de octubre) en el Foro Sol.

Está sería la segunda vez que el británico se presenta como solista en México, en 2018 más de 18 mil fanáticos cumplieron su sueño de verlo en vivo en el Palacio de los Deportes.

La gira va como promoción a su nuevo disco Fine Line, el segundo álbum de estudio del cantante británico, que prevé su lanzamiento el próximo 13 de diciembre de 2019.

BOLETOS

La preventa de los boletos será para titulares de American Express, disponible a partir del próximo 18:00 a las 10:00 hrs. Para usuarios registrados en Livenation.es será el 21 de noviembre. Mientras que la venta al público en general será a través de Ticketmaster a partir del 22 de noviembre.