Evo, ¿asesor económico aquí?

MAESTRO, EBRARD RECHAZA TENSIÓN CON EU POR EL ASILO A EVO

-Si México asila o no, es algo que le viene valiendo a USA y a cualquier otro país; muy nuestra soberanía. Morales dijo que mientras tenga vida hará política y seguirá en la lucha. -Podría conseguir chamba aquí como asesor económico, por lo bien que llevó en ese rubro a su país. ¿Le afecta a Maduro el golpe de Estado en Bolivia? -No mientras a don Nicolás lo respalden las fuerzas armadas, por más que Trump y otros detractores le pidan poner sus barbas a remojar. Pemex sufrió ataque cibernético en el Centro de Cómputo SITE del Edomex, pero ya opera con normalidad. -La petrolera está curada de espanto tras los ataques sufridos desde Los Pinos por delincuentes como El Chupacarlos, El Zedillo, El Vicentillo, El Felinfle y El Enrique-cido, sobre todo éste con su lugarteniente El Poca Madre Lozoya. Alfonso Durazo dijo que ya hay detenidos por el caso LeBarón. -Urge que sean convictos, confesos y condenados. Padres de los 43 normalistas piden consignar a exfuncionarios como Murillo y Zerón por el caso Ayotzinapa. -Falta el exgobernador Ángel Aguirre, quien debería ser vecino de celda de José Luis Abarca. Morena aceptó reponer la votación para elegir titular de la CNDH. -Con los mismos candidatos, y que la chiquillada ya no sea pichicata a la hora de votar o la Comisión quedará muy acéfala tras la salida el 15 de González Pérez.